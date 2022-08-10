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Son dakika haberi | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

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Son dakika haberi | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Son dakika gündem haberi... Burkina Faso'nun kuzeyindeki terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, askerleri taşıyan araç, Centre-Nord bölgesindeki Bourzanga-Djibo mevkisinde yola tuzaklanmış mayına çarptı.

Olayın ardından bölgeye intikal etmek üzere yola çıkan bir diğer askeri araç da yine aynı bölgede mayına çarptı.

Toplam 15 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Burkina Faso'da 8 Ağustos'ta da kuzeyde düzenlenen terör saldırısında 4'ü gönüllü milis 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Burkina Faso Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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