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Son dakika haberi! Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika haberi! Burdur'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika haberleri... Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda dün 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan yürütülen çalışmalara gece de gece görüşlü 4 helikopter havadan destek vermişti.

Sabahın ilk ışıklarıyla diğer helikopter ve uçakların da katılımıyla alevlere müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki arazi şartlarının ekipleri zorladığı ancak yangının yayılmadığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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