Son dakika haberi: Burdur'da elektrik akımına kapılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika haber: Burdur'un Ağlasun ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
AĞLASUN, BURDUR (AA) - Burdur'un Ağlasun ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Sagalassos mevkisinde elektrik iletim hattında çalışan 50 yaşındaki C.D. akıma kapılarak yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda yanıklar oluşan C.D., ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
AA / Bilal Altıok - Güncel