Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü Son dakika gelişmesine göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü. Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi. Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi. Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. AA / Sinan Doğan - Güncel Brezilya Rio Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.