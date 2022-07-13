Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.

Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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