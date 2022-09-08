Bozdağ: "Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur"
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bozdağ: "Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur" ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bozdağ:
" Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur"
ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. (4)
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel