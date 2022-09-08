Bozdağ: "Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur" Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bozdağ: "Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur" ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması Bozdağ: " Türkiye'de baroların siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yoktur" ADANA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. (4) Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Türkiye Adana Güncel Haberler

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