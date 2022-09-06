Son dakika haberi | Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarına alışveriş yapmaya gelen kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarına alışveriş yapmaya gelen kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında İhsaniye Mahallesi'ndeki halk pazarına gelen ekipler, alışveriş yapan kadınları aile içi şiddetle mücadele ve diğer olaylara ilişkin bilgilendirdi. Kadınlara KADES uygulamasını da anlatan ekipler, vatandaşlara tanıtıcı broşür dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Emniyet Müdürlüğü alışveriş KADES Bolu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Bolu polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.