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Son dakika haberi: Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Son dakika haberi: Bolu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Bolu'da narkotim ekiplerince kent merkezinde gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da narkotim ekiplerince kent merkezinde gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik kent merkezindeki çalışmasında, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde arama yapıldı.

28,46 gram metamfetamin, 11,51 gram kokain ve 1,75 gram esrar ele geçirilen aramada, otomobildeki F.B. (21) ile M.Ç. (26) de gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.B. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, Güncel, Haberler

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