Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberi... Bolu'da yolcu otobüsünde şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bolu'da yolcu otobüsünde şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nda uygulama yaptı. Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu K.K'nin (38) üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, şampuan şişesinin içerisinde bir miktar metamfetamin, bonzai ve skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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