Son dakika haberi | Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Anadolu Otoyolu Jandarma Gerede Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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