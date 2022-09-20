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Son dakika haberi | Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

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Son dakika haberi | Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu Jandarma Gerede Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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