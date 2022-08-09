Son dakika haberi: Bolu'da köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavi edilerek doğaya salındı Gelen son dakika haberine göre Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Bolu'nun Seben ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan tilki, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı. İlçe merkezinde vatandaşlar, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını gördükleri tilkiyi Seben Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine götürülen tilki, veteriner klinikte tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan tilki, karnı doyurulduktan sonra doğaya bırakıldı. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Hisarcık Seben Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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