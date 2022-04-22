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Son dakika haberi... Bolu'da baba ve oğlu eski damatlarını bıçaklayarak öldürdü

AA - Zafer Göder - Güncel
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Son dakika haberi... Bolu'da baba ve oğlu eski damatlarını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi... Bolu'nun Gerede ilçesinde eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

GEREDE, BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, K.Ö. ile eski kayınpederi C.D. ile kayınbiraderi F.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. ile F.D, eski damatlarını darbetmeye başladı.

Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan K.Ö. ilçede bulunan bir okulun bahçesine girdi.

Burada da bir süre darbedilen ve aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan K.Ö. ile kavgada hafif yaralanan C.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gerede Devlet hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

K.Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eski damatlarının ölümüne sebep olan F.D. ile C.D'yi gözaltına aldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Gerede, Bolu, Güncel, Haberler

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