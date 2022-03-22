Arızalanan aracı kaldırdığı sırada tırın çarptığı çekici sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde arızalanan hafif ticari aracı kaldırdığı sırada tırın çarptığı çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara istikametinde kent merkezi yakınlarında arızalanan hafif ticari aracı 14 BP 313 plakalı çekicisine yükleyen Muharrem Durhan'a, son kontrolleri yaptığı sırada H.U'nun kullandığı 06 CIC 635 plakalı tır çarptı.

Yaklaşık 35 metre sürüklenen Durhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde sinir krizleri geçiren Durhan'ın annesi ve erkek kardeşi, burada uzun süre gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan tır sürücüsü ise ekiplerce emniyete götürüldü.

Kaza sırasında çekicideki araçlarında olduklarını belirten sürücü Hasret Avağ, AA muhabirine, "El frenini çektik, bekliyorduk. O da son turlarını yapıyordu. En son ön tarafa doğru geçti. Araca binip çıkacağız yola, ondan sonra ses geldi, sallandık. Bir baktım çekicinin sürücüsü ileride yerdeydi." dedi.