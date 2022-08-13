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Son dakika haberi | Bolu'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi | Bolu'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Bolu'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Atatürk Orman Parkı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu A.A, yabancı uyruklu A.H.H, A.A. ve S.A'yı bıçakla yaraladı, olayda M.E. de darbedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi taburcu edildi, ikisinin tedavisi devam ediyor.

Şüpheli A.A. ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle M.A, Ş.T. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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