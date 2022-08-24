Son dakika haberi... Bodrum'da tekne sahibi ile müşteri kavgasında 1 polis yaralandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tekne sahibi ve müşteriler arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sırasında 1 polis memuru yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülmek istenen şüphelilerden 1'i polis aracının camını kırdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada bölgede bulunan polis ekipleri, taraflara müdahale etti, müşteri olduğu ileri sürülen kişiler bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada tekne çalışanı olduğu ileri sürülen kişiler, polise mukavemette bulundu. Yaşanan arbede sırasında 1 polis memuru yüzüne aldığı darbe ile yaralandı. Polise tekme atan ve küfür eden şüpheliler uzunca süre mukavemet göstermeye devam etti.

İskele önünde yaşanan olayları yüzlerce turist endişe içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.