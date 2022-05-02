Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesi içerisinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerde saat 11.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar Yalıkavak'ın birçok noktasından görülürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel