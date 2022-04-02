Son dakika haberi! BM Yemen Temsilcisinden, ateşkesin siyasi sürece katkı sağlaması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemenli taraflar arasında sağlanan ateşkesin, ülkedeki çekişmeye son verecek siyasi sürecin yeniden başlamasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Grundberg, yayımladığı yazılı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadesine yer verdi.

Yemen'de varılan ateşkese tüm tarafların verdiği olumlu tepkiden memnuniyet duyulduğunu belirten Grundberg, ateşkesin ülkedeki çekişmeye son verecek siyasi sürecin yeniden başlamasına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de yazılı açıklamasında, "İnsani ve askeri ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümete işaret eden Seri, karşı taraf anlaşmaya bağlı kaldığı sürece askeri operasyonların durdurulacağını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Ateşkes bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmişti.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.