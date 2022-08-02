Son dakika haberi: BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

Son dakika haberi: BM Genel Sekreteri, atom bombası kurbanlarını anmak için Japonya'ya gidecek

Son dakika haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres'in 4 Ağustos'ta Japonya'yi ziyaret edeceği belirtildi.

 - Güncelleme:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekrteri Antonio Guterres'in 4 Ağustos'ta Japonya'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in her yıl 6 Ağustos'ta Hiroşima'da düzenlenen anma törenine katılmak üzere perşembe günü Japonya'ya gideceği ifade edildi.

Guterres'in, Hiroşima'daki törende atom bombası kurbanları ve dünya barışı için dua etmeyi amaçladığı, ayrıca dünya liderlerine nükleer silah stoklarını acilen ortadan kaldırma çağrısını yineleyeceği kaydedildi.

Ziyareti sırasında Genel Sekreterin, Japon üst düzey yetkililerin yanı sıra Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalarından hayatta kalan bir grup kurbanla ve nükleer silahsızlanma konusunda uluslararası girişimlere öncülük eden genç aktivistlerle bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

AA / Islam Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Hiroşima Japonya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title