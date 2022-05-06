Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama - Haberler

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Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama

AA - Islam Doğru - Güncel
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Son dakika haberi: BM'den Somali'de 10 barış gücü askerinin öldüğü saldırıya kınama

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Konsey tarafından oy birliği ile yayımlanan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2022'de Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu'nun ileri harekat üssüne Eş-Sebab tarafından başlatılan menfur terör saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının faillerinden, organizatörlerinden, finansörlerinden ve sponsorlarından hesap sorulması ve sorumluların en kısa zamanda adalete teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Somali'de Eş-Sebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda barış gücüne bağlı Burundili 10 asker hayatını kaybetmiş, 25 asker yaralanmıştı.

Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Sebab üyesini etkisiz hale getirmişti.

AA / Islam Doğru - Güncel

Somali, Afrika, Mayıs, Terör, Güncel, Haberler

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