Son dakika haberi... BM'den dünyada nükleer silahların yayılma riskinin arttığı uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yükselen nükleer silahların yayılması riski tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik 10. konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, dünyada artan nükleer silah tehlikesine dikkati çekti.

Guterres, dünyada nükleer silahların yayılma tehlikelerinin arttığına ve gerilimi azaltmanın önündeki engellerin zayıfladığına vurgu yaparak, bütün bunların, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar nükleer nitelikteki krizlerin şiddetlendiği bir zamanda olduğuna işaret etti.

"Dünyada jeopolitik gerilimler yeni zirvelere ulaşıyor, rekabet iş birliğinin önüne geçiyor, diyaloğun yerini güvensizlik ve silahsızlanmanın yerini bölünme alıyor." ifadelerini kullanan Genel Sekreter, dünyanın şimdi her zamankinden daha fazla Yayılmayı Önleme Antlaşması'na ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Guterres, "Ülkeler, gezegenimizde yeri olmaması gereken kıyamet günü silahlarını stoklamak ve bu silahlara yüz milyarlarca dolar harcamak için sahte güvenlik ararken, şu anda dünya çapında askeri cephaneliklerde yaklaşık 13 bin nükleer silah bulunuyor." şeklinde konuştu.

2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarını hatırlatan Guterres, "İnsanlık, Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç yangınlarından öğrenilen dersleri unutma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Guterres, nükleer savaş risklerini azaltacak ve silahsızlanmayı hızlandıracak pratik önlemler bulunması, nükleer teknolojinin sadece barışçıl kullanımının teşvik edilerek bunun için de çok taraflı anlaşmaların canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.