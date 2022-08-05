Son dakika haberi! BM, Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili 'diplomatik saygınlık' hatırlatması yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'deki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili olarak, dünyadaki tüm diplomatik binalara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine, "aşırılıkçı bir dini grup" tarafından yapılan saldırıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tutumuna ilişkin soruları cevaplandırdı.

Konuya ilgili olarak basında çıkan haberleri gördüğünü belirten Dujarric, ancak tam olarak ne olduğuna dair ayrıntılara sahip olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Genel bir ilke olarak, Birleşmiş Milletler, dünyanın her yerindeki diplomatik binalara saygı gösterilmesinin kutsallığına ve gereğine inanıyor." diye konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirilmişti.

Yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının, diplomatik kanallar aracılığıyla İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu" kaydedilmişti.