Son dakika haberi! Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Şener Toktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Bitlis-Baykan kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis-Baykan kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Özdoğan yönetimindeki 34 NS 741 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Narlıdere mevkisinde, karşı yönden gelen Orçun Bayram idaresindeki 33 BTD 67 plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı Özdoğan, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bayram, Bitlis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title