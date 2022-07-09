Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 19 şüpheli, gözaltına alındı. DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 19 şüpheli, gözaltına alındı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli ile üzerlerindeki bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Bismil Güncel Haberler Son Dakika

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