Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, site bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. ADIYAMAN'da, site bahçesinde bulunan bisikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Site içerisinde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını fark edenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelmeye aldı. Polis ekipleri, bisikleti çalan ve görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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