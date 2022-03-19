Son dakika haberi: Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2)

ZONGULDAK (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin yarın Zonguldak'a bağlı Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.