Son dakika haberi: Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ
Zonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin yarın Zonguldak'a bağlı Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel