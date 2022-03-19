Son dakika haberi: Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2) - Haberler

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Son dakika haberi: Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Son dakika haberi: Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek öldü (2)

Son dakika gündem haberi... YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ta, çatıdan düşerek ağır yaralanan Durmuş Oruç, tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin yarın Zonguldak'a bağlı Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak, Oruç, Güncel, Haberler

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