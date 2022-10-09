Son dakika haberi! Bir otomobilin kaza anı kameralara yansıdı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, trafikte başka bir otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerle çarpan aracın kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, trafikte başka bir otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerle çarpan aracın kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçede Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde, hatalı sollama yapıp bir süre sağa sola savrulan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 SIM 50 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptı. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp durabilen otomobilin kaza anı, trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza yapan araçta yolcuların da bulunduğu görüldü. Kaynak: AA / Güncel Osmangazi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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