Son dakika haberi... Bingöl polisi kadınlara KADES uygulamasını tanıtıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulamasının tanıtımını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezi ve kentin farklı noktalarında bilgilendirme amacıyla stant açtı.

Stantlarda KADES uygulaması hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıtarak kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.

Ekipler, KADES uygulamasının tanıtımını sürdürecek.