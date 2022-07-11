Son dakika haberi! Bingöl'de otomobil çarpan inek öldü, araçtaki 7 kişi yaralandı Son dakika habere göre BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı. BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Muş- Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 07 GF 375 plakalı otomobil, beton santrali yakınlarında yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü M.Y., ile otomobildeki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde yaptığı incelemede ineğin öldüğünü belirledi.Yaralı 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel Tragger Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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