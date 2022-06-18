Son dakika haberi | Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Son dakika haberleri: Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçebaşı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel