Son dakika haberi | Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

 - Güncelleme:

Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Panayır Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, evin yanındaki kullanılmayan tek katlı eski bir yapıya ve 2 katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, çatı ile tek katlı yapı yandı, 2 katlı evin bir kısmı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title