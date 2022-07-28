Son dakika haberi | Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberine göre Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yeni Mahalle Panayır Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, evin yanındaki kullanılmayan tek katlı eski bir yapıya ve 2 katlı eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, çatı ile tek katlı yapı yandı, 2 katlı evin bir kısmı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel AA / Rıdvan Korkulutaş Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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