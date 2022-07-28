Son dakika haberi | Bingöl'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
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Bingöl'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Panayır Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, evin yanındaki kullanılmayan tek katlı eski bir yapıya ve 2 katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, çatı ile tek katlı yapı yandı, 2 katlı evin bir kısmı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel