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Son dakika haberi: Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

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Son dakika haberi: Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.

Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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