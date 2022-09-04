Son dakika haberi: Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.
Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.
Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel