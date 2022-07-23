Son dakika haberi! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberler... Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Güzeldere köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangını büyümeden söndürdü. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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