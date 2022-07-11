Son dakika haberi | Bingöl'de baraja düşen yaşlı adam öldü Son dakika haber: Solhan ilçesinde sulama barajına düşen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Solhan ilçesinde sulama barajına düşen 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yazmalı mezrasında yaşayan Necmettin Uslu, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü Yazmalı Sulama Barajına düştü. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları barajda yaptığı aramada Uslu'nun cansız bedenine ulaştı. Necmettin Uslu'nun 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel Jandarma Solhan Güncel Haberler Son Dakika

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