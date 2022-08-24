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Son dakika haberi: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 210 gram esrar ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. ve R.A, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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