Son dakika haberi... Bilecik'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bilecik- Osmaneli kara yolunda Barış Z. (32) idaresindeki 11 AR 549 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde kırmızı ışıkta duraklayan İlhan E'nin (50) kullandığı 54 RA 141 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Barış Z. ile aynı araçta bulunan Necmettin Z. (79) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralı sürücünün annesi, gözyaşlarını tutamadı. Fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. AA / Uğur Baklacı - Güncel Şeyh Edebali Osmaneli Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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