Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali "gerçek bir tehdit" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali "gerçek bir tehdit"

AA - Hakan Çopur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Biden'a göre Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığının "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığının "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Biden, NATO ve AB liderleriyle yapılacak zirvelere katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasından ne kadar endişe duyduğu ve bunun gerçekleşme olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunun gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Brüksel'de NATO zirvesine katılacak ayrıca G7 ve AB zirvelerine de iştirak ederek Batı'nın Rusya'ya karşı ne gibi adımlar atacağını ele alacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, söz konusu görüşmelerde Rusya'ya yeni yaptırım paketinin açıklanacağını duyurmuştu.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kimyasal, Silah, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title