Son dakika haberi... Beypazarı'nda bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberler: Beypazarı ilçesinde bir kişi tek başına kaldığı evde ölü bulundu.
- Güncelleme:
Beypazarı ilçesinde bir kişi tek başına kaldığı evde ölü bulundu.
Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde bir evden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.
Eve giren ekipleri, tek başına kaldığı öğrenilen emekli Şenol Karaaslan'ın (58) cesedini buldu.
Ceset, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel