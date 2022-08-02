Son dakika haber: Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
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Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kemer Hatun Mahallesi Daracık Sokak'ta 5 katlı otelin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
AA / Mehmet Kara - Güncel