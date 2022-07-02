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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda otel odasının balkonundan düşen turist öldü

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda otel odasının balkonundan düşen turist öldü

Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda kaldığı otel odasının balkonundan park halindeki aracın üzerine düşen Fransız turist, hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda kaldığı otel odasının balkonundan park halindeki aracın üzerine düşen Fransız turist, hastanede hayatını kaybetti.

Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin 8. katında kalan Fransa uyruklu Salim Saidi, balkondan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki aracın üzerine düştü.

Ağır yaralanan Saidi, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Beyoğlu turist Güncel Haberler Son Dakika

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