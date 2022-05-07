BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ - Haberler

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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'NDA bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

BEYOĞLU'NDA bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara, kapalı alanlarda sigara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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