Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADAN KAÇAN ARAÇ YAN YATTI Güncel Haberler Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'nde hafif ticari araç sürücüsü, yolun sol tarafından gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken aracını yan yatırdı. BEYLİKDÜZÜ'nde hafif ticari araç sürücüsü, yolun sol tarafından gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken aracını yan yatırdı. Sürücü hafif yaralanırken, kaza güvenlik kamerası görüntülerine girdi. Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü, sol taraftan gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı yan yatan sürücü hafif yaralı şekilde yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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