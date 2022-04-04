Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: ?BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

?BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title