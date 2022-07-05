Son dakika haberi... BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... BEYKOZ'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda orman sınırında beklediği tespit edilen B.N. gözaltına alındı.

BEYKOZ'da Pazar günü çıkan orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalarda orman sınırında beklediği tespit edilen B.N. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü orman yangınları ile ilgili yaptığı denetimler kapsamında drone ile ormanlık alanlar kontrol edilirken, Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman çıktığı görüldü. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin karadan müdahalesine helikopterle havadan da destek verilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde olay günü orman sınırında beklediği görülen N.B. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title