Son dakika haberleri | Beykoz'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika habere göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul'un Beykoz ilçesinde binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi, bir dairede hasar oluştu. Güncel AA / Şükrü Gündüz Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Beykoz'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.