Son dakika haberleri | Beykoz'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika habere göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi, bir dairede hasar oluştu.
AA / Şükrü Gündüz - Güncel