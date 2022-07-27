Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI MÜSTAKİL EVİN ÇATISINDA YANGIN - Haberler

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Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI MÜSTAKİL EVİN ÇATISINDA YANGIN

Gelen son dakika haberine göre BEYKOZ'da 2 katlı müstakil evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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BEYKOZ'da 2 katlı müstakil evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından evde maddi hasar oluştu.

Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde 2 katlı müstakil evin çatısında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından evde hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiftlik İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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