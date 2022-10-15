Son dakika haberi! Beyin kanamasından ölen trafik polisinin cenazesi, Eskişehir'e gönderildi

BALIKESİR'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden trafik polisi Hakan Duyar'ın (46) cenazesi, 13 yıllık görev yerinde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hakan Duyar, önceki gün evinde fenalaştı. Evli ve 2 çocuk babası Duyar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Duyar, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Duyar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Polis memuru Hakan Duyar için 13 yıldır görev yaptığı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Duyar'ın eşi Meltem Duyar, kızları İlayda ve Defne Eylül Duyar'ın yanı sıra Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ayvalık Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Duyar'ın mesai arkadaşları katıldı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Hakan Duyar'ın cenazesi, polis kortejiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Duyar'ın yaşamı hakkında bilgi verildikten sonra dua okundu. Hakan Duyar'ın tören mangası tarafından cenaze aracına taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi kırsal Bozaniç Mahallesi'ne gönderildi.