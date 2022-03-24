Son dakika haberi | Beyaz Saray 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son dakika haber... Beyaz Saray 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine, Ukrayna savaşı bağlamında Avrupalı müttefiklerle ortaklaşa yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel