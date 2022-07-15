Beştepe Millet Camii'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı ve Cuma Hutbesi" (1) Ankara Beştepe Millet Camii Selanın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Ankara Beştepe Millet Camii'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı ve Cuma Hutbesi" düzenlendi. Ankara Beştepe Millet Camii Selanın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Ankara Beştepe Millet Camii'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Programı ve Cuma Hutbesi" düzenlendi. (1) AA / Güncel Güncel Haberler

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