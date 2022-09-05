Son dakika haberi | Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) Güncel Haberler Son dakika haberi: ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIEryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı. ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Berkay Ö., bugün tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Berkay Ö., mahkemece yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankaragücü Eryaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.