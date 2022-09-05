Son dakika haberi | Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (2)
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Son dakika haberi: ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIEryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Berkay Ö., bugün tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Berkay Ö., mahkemece yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel