Son dakika haberi | Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü Güncel Haberler Son dakika haber: İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer İstanbul Beşiktaş Güncel Haberler Son Dakika

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