Son dakika haberi: Belarus'un Polonya askerlerinin mezarlarını yok ettiği iddia edildi Güncel Haberler Son dakika haberleri... Polonya hükümeti, Belarus'un İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen Polonyalı askerlerin mezarlarının yer aldığı anıt alanını tamamen yıktığını iddia etti. Polonya hükümeti, Belarus'un İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen Polonyalı askerlerin mezarlarının yer aldığı anıt alanını tamamen yıktığını iddia etti. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Belarus'un Surkonty bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ordusuyla çatışan Polonyalı direniş güçlerine ait mezarlığın "Minsk rejiminin yetkilileri tarafından harap edildiğini" belirtti. Jasina, "Kahramanların hafızasının silinebileceğini düşünenler çok yanılıyor. Rejim bu barbar eylemlerinin bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı. Belarus'tan iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı, ancak Minsk yönetiminin geçmişte Polonyalılara ait anıt alanlarını yok ettiği biliniyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Alaca Dışişleri Bakanlığı Polonya Belarus Güncel Haberler Son Dakika

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